В тюменских музеях звучат песни военных лет

В канун праздника Великой Победы в тюменских музеях звучат песни военных лет.6 мая гости музея "Дом Машарова" познакомились с концертной программой "Эх, дороги...".

Незабываемые песни военных лет замечательных авторов Дунаевского, Молчанова, Блантера и т.д. Для них исполнили певцы Жанна Стригун, Наталья Саленко и Кирилл Пильников.

Вечером 7 мая концерт с песнями из известных кинофильмов о Великой Отечественной, популярные композиции и мелодии военных лет, давно ставшие символом этих событий, прозвучат уже в другом музее Тюмени - "Усадьба Колокольниковых". Музыка прозвучит в исполнении Елены Петровой, Юлии Головачевой (сопрано), вокального ансамбля "Ария" школы №73 "Лира", Фариды Майоровой и Наили Ахметшиной-Оливье (фортепиано), а также Михаила Стрельникова (гитара).Особый гость программы - Татьяна Гуляева (сопрано) - выпускница Тюменского государственного института культуры, по классу профессора, заслуженной артистки РФ, Бибеевой И.Н.. Свое профессиональное мастерство певица повышала на мастер-классах известных оперных певцов современности в Италии и Финляндии.

По материалам Тюменского музейного комплекса имени И.Я. Словцова