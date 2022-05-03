Тюмень может улучшить позиции на конкурсе "Город России"

Тюмень получила 3,5 тысячи голосов на ежегодном конкурсе "Город России". Пока областная столица на 30-м месте, но может улучшить позиции.

Конкурс "Город России" проводится с 2012 года. В течение 12 месяцев жители выбирают самый привлекательный, узнаваемый символичный город. Итоги будут подведены в конце декабря.

Для голосования не требуется регистрация, учетная запись на госуслугах и смс-подтверждения. Нужно зайти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. До Нового года можно голосовать хоть каждый день.

Из городов Уральского федерального округа сейчас самая высокая позиция у Ханты-Мансийска – он на 18-м месте, Екатеринбург – на 26-м, Челябинск – на 38-м, Курган – на 56-м, Салехард – на 62-м.

В рейтинге на данный момент лидируют Владивосток, Севастополь и Нальчик.

Как уже сообщал Вслух.ру, по итогам 2021 года Тюмень заняла 15 место.