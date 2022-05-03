Возможность для социализации детей дают досуговые центры в селах

Мини-футбол и вокально-инструментальное отделение открылись в центре семейного досуга "Эридан" в селе Новая Заимка. В центре занимаются более 150 ребят. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель центра "Эридан" Мария Фельгер.

"В центре работают творческая студия для детей от четырех лет, отделения хореографии для детей от четырех лет, греко-римской борьбы для детей от шести лет, фитнес-студия для взрослых. Хотелось бы, чтобы в наш центр ходило больше детей и взрослых. Мы готовы принимать в два раза больше посетителей. У нас хорошая материальная база: профессиональное оборудование, качественные материалы, краски, кисти и другое", - добавила она.

По словам Марии Фельгер, такие центры нужны в небольших поселках, потому что они позволяют и предоставляют возможность для развития детей, для их социализации.

"Сельские дети в центр ходят с удовольствием. Постоянно принимают участие в окружных и областных конкурсах, фестивалях, занимают призовые места, выступают на концертах в доме культуры. Это дает уверенность ребятам. Дети есть очень талантливые", - подчеркнула она.

В 2020 году Мария Фельгер открыла филиал в деревне Сосновка, там набрали группу по греко-римской борьбе. В планах - открыть направление по лепке из глины, робототехнике.

Начинающим предпринимателям Мария Фельгер посоветовала не бояться, а верить в свои силы и идти до конца. Обязательно изучить спрос и аудиторию, они для каждой территории свои. Идти в ногу со временем, выбирать современные и востребованные направления.