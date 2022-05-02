Число волонтеров в Тюменской области выросло более чем в три раза

Более чем в три раза выросло количество волонтеров в Тюменской области всего за 4 года.

В 2017 году, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, их насчитывалось 75 тыс., а в 2021 – уже 249 тыс. человек или 17,9% от общей численности населения региона. "Такое значение превышает федеральный показатель, который составляет 15%", - отмечено в сообщении.

Добровольческое движение в Тюменской области, по словам заместителя председателя комитета по социальной политике Владимира Пушкарева, развивается более 13 лет. В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности, увеличиваются масштабы реализуемых добровольцами программ и проектов. Волонтеры проявляют себя в самых различных сферах деятельности. "Больше всего волонтеров в сфере образования – более 72 тысячи человек", - сообщил Владимир Пушкарев корреспонденту Тюменской линии.