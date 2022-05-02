Как вырастить крупную клубнику, рассказали тюменцам

Нужно обязательно вносить подкормки.

- Прежде чем вносить удобрение, я удаляю со всех кустиков клубники старые, сухие и больные листья. Если есть необходимость, то произвожу и обрезку, - рассказывает знатная ягодница Рита Дашкова. – В подкормке, которую я использую, содержатся все нужные ягоде вещества и элементы, позволяющие культуре, благополучно расти и развиваться. Рекомендую удобрить клубнику таким составом. Десятилитровое ведро заполняю горячей водой на 1/3, беру по полчайной ложки борной кислоты и марганцовки. Тщательно размешиваю до полного растворения всех элементов. Доливаю обычную воду, чтобы ведро заполнилось, добавляю 14 капель йода, 2 столовые ложки нашатырного спирта и снова тщательно перемешиваю. Всё, отличное удобрение для клубники – готово! По 0,4 литра удобрения я использую для каждого ягодного куста. Эта подкормка творит самые настоящие чудеса даже с чахлыми кустами. Растения начинают оживать, замечательно цвести и давать урожай крупных и сладких ягод.

Другой опытный садовод Людмила Чалкова при пересадке клубники советует не полениться и убрать все первые цветочные бутоны. Тогда будут крупные ягоды, сообщает АиФ-Западная Сибирь.