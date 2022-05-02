Как правильно пересаживать фиалку, объяснили тюменцам

Для пышного и красивого цветения фиалок рекомендуется раз в году их пересаживать. Лучше всего эту процедуру проводить весной или осенью. Зимой растениям не хватает света, а летом бывает очень жарко, поэтому без особой необходимости цветы в этот период лучше не подвергать стрессам.

Правила пересадки фиалок схожи с пересадкой других комнатных растений, однако есть и свои нюансы, которыми с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась тюменский цветовод Наталья Григорьева.

- Для пересадки выбирайте пластиковый горшок: земля в нем высыхает медленнее, чем в глиняном, а значит, поливать фиалку придется реже, - рекомендует дачница.

На дно горшка необходимо положить дренаж. Подойдет перлит, керамзит и мох. Почва для фиалок должна быть легкая и рыхлая. Желательно добавить к земляной смеси хвойную землю, торф, резаный мох, песок, древесный уголь. Можно пойти и более простым путем: соединить обычную огородную землю с торфом и песком.

Не берите слишком большие по размеру кашпо, иначе фиалка может перестать цвести. Если растение чересчур разрослось, омолодите его: срежьте и укорените самые здоровые и крепкие листья. На дно кашпо укладывается дренаж, затем небольшой слой почвенной смеси. Молодую фиалку с земляным комом помещают в центр горшка, оставшееся пространство засыпается свежей почвой.

При пересадке взрослой фиалки удаляется часть корней снизу и с боков. Обрезать их можно до половины от общего объема. Оставшиеся после "операции" корни дезинфицируются измельченными таблетками активированного угля. Они обеззараживают ранки растения и предотвращают загнивание корней.