Используя метод Шерлока Холмса, тюменцы разгадывают загадки

В музейном комплексе имени И. Я. Словцова проходит интерактивная экскурсия, посвященная одной из самых известных мнемонических техник. Речь идет о "чертогах разума", методе хранения и запоминания информации, который был предложен сыщиком Шерлоком Холмсом. Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась организатор экскурсий Алена Никитина.

Основная цель обзорной экскурсии — познакомить посетителей с экспозициями музея и дать им усвоить информацию посредством необычных инструментов. Это не просто рассказ экскурсовода, а полноценное путешествие с различными заданиями и головоломками.

— Как-то я принесла в музей книгу Артура Конон Дойля о Шерлоке Холмсе. Кто-то из сотрудников предложил использовать пространственную мнемонику в целях запоминания определенных событий, дат и исторических личностей. Так и родилась экскурсия. Она развивает внимательность, логику, критическое и ассоциативное мышления, а также навыки коммуникации, — сообщила Алена.

В комплекс экскурсии входят следующие выставочные проекты: "Светлый реквием" художника Геннадия Райшева, "Всадники железного века", "Детский музей истории русской открытки", "Романтика соцреализма", а также "Ветер с Востока". Каждая из этих экспозиций уникальна.