На международной выставке в Тобольске представили работы юных художников из России, Молдовы, Беларуси, Казахстана и Узбекистана

II Международная выставка-конкурс детского и юношеского художественного и декоративно-прикладного творчества "Весна вдохновенная" открыта в выставочном зале детской школы искусств имени Алябьева (8 микрорайон, строение 8/7) в Тобольске. Увидеть работы юных художников, посвященные Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, можно до 13 мая.

В этом году в выставке приняли участие более 90 образовательных учреждений из 27 регионов России, Молдовы, Республики Казахстан, Узбекистана и Республики Беларусь. Среди участников — 760 юных художников от 6 лет до 21 года. Номинаций было семь: "Пейзаж", "Натюрморт", "Тематическая композиция", "Портрет", "Пасхальные истории", "Народные, традиционные промыслы и керамика", "Прикладное искусство и культура".

Жюри определило 7 победителей в номинациях, 26 медалистов и присудило более 400 званий лауреата конкурса. Высоко были отмечены и работы 47 юных художников из Тобольска.

Время работы выставки: с понедельника по субботу с 9 до 20 часов. Познакомиться с работами участников можно и в онлайн-формате — на официальном сайте выставки, сообщает Тюменская линия.

