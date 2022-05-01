Каких собак не стоит оставлять на передержку, рассказали тюменцам

В случае, если взять собаку с собой не получается, хозяева ищут им надежную передержку. Важно понимать, что не все питомцы могут оставаться без хозяина, даже на короткое время. Смена обстановки и отсутствие владельца рядом могут негативно сказать на них в будущем. Рассказываем, каким собакам не подходит передержка.

- Не все собаки могут оставаться на передержках. Это касается маленьких щенков, собак, которые только попали к вам в дом, а также тех, у кого есть проблемы с поведением. Дело в том, что отсутствие хозяина может вызвать у таких животных стресс, это скажется на их поведении в будущем. Если вам все же нужно оставить питомца, лучший вариант – это пригласить к себе родственников или друзей, которые уже знакомы с вашей собакой. Так удастся минимизировать лишний стресс, - рассказал корреспонденту Megatyumen.ru кинолог Владимир Голубев.

Каких собак не стоит оставлять на передержку

Щенки

Кинологи не рекомендуют оставлять маленьких щенков на передержку. Дело в том, что у щенка, который только попал к вам в дом, еще не успело сформироваться отношение к окружающему миру и хозяину. Новый дом для щенка – это в первую очередь стресс: его отлучили от матери и от братьев с сестрами.

Новые запахи, новое окружение – все это может первое время пугать щенка. В первые месяцы жизни щенок активно исследует окружающий мир, привыкает к владельцу и налаживает с ним взаимосвязь.

Теплые отношения между щенком и хозяином устанавливаются именно в первые дни собаки в новом доме. И от того, как владельцу удастся установить контакт с щенком, будет зависеть их дальнейшая совместная жизнь.

Собаки отличаются потрясающей памятью и первое впечатление о хозяине они

могут запомнить и сохранить на всю жизнь. Вы должны стать для него надежной опорой, чтобы он понимал, что с вами ему ничего не страшно. Разлука с хозяином может помешать формированию связи между хозяином и щенком.

Собаки, которые только появились у вас в доме

Это же относится ко взрослым собакам, которые только попали к вам в дом. Дело в том, что у собаки еще не успели сформироваться привязанности, питомцу все кажется новым и пугающим. Особенно это касается питомцев из приюта.

Бывает так, что взрослые собаки из приютов уже имеют набор проблем, связанных со стрессовыми ситуациями, с которыми им пришлось столкнуться в их прежней жизни. И, прежде чем оставить такую собаку на передержку, вы должны решить все возникшие проблемы. Вам нужно закрепить свои отношения с собакой.

Первое время собака может сильно волноваться и выглядеть подавленной. Если уделить достаточно времени адаптации, она быстро привыкнет к окружающей обстановке и новому хозяину. Отсутствие же хозяина в этот важный период может негативно сказаться на поведении собаки в будущем.

Питомцы, у которых есть проблемы с поведением

Каждая собака уникальна, как и фобии, которые могут быть ей присущи. Есть собаки, которые боятся оставаться одни или нервничают, когда хозяина нет рядом. Для предотвращения нежелательного поведения, таких собак нельзя оставлять на передержки без предварительной работы.

Такой питомец может скулить, выть, лаять и отказываться от еды пока хозяина нет рядом. У собаки может начаться паника и страх. Для предотвращения такого поведения нужно заранее обучать собаку оставаться одной, работать с профессиональными дрессировщиками.

Питомцев с проблемным поведением лучше не оставлять надолго с незнакомым человеком на передержке.

Пожилые собаки

Старые собаки часто имеют проблемы со здоровьем, у них ухудшается работа органов чувств, поэтому переезд в новое, незнакомое место – это большой стресс для них, который может вызвать обострение всех хронических заболеваний.

Решение оставлять собаку на передержку или нет всегда остается за хозяином. Однако очень важно понимать, что именно владелец несет ответственность за здоровье и комфорт собаки и окружающих ее людей.