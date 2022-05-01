Подкасты, социальные ролики и фотопроекты о городе создает ишимская молодежь

В рамках проекта "Всети 2.0" горожане разработали четыре идеи уникальных медиапродуктов про Ишим. К реализации проектов приступят уже в мае.

Медиасоздатели работают в четырех командах с кураторами по направлениям: фото, видео, журналистика и графический дизайн. Каждая команда продумала идею контента, которая завязана на людях, истории или уникальности Ишима. Например, журналисты подготовят серию подкастов "Всё как у людей" с яркими людьми города, видеографы — социальный ролик о проблеме бездомных собак, дизайнеры — наклейки и стикеры для Telegram. 4 мая состоится защита концепций на питчинге перед опытными экспертами в медиа.

По итогам проекта ишимская молодежь станет создателями подкастов и социальных роликов, стикеров и фотопроектов. Также команды поучаствуют в съемках выпуска шоу "Шум Всети", где подробнее расскажут о своих работах и презентуют итоговые медиапродукты. Мультицентр поможет командам с продвижением контента в городе и социальных сетях.

С 24 по 28 апреля участники проекта стали частью хакатона — семичасового мозгового штурма. Они предлагали идеи и дорабатывали их с кураторами и экспертами. Также прошло обучение по оформлению презентаций и публичным выступлениям от региональных и федеральных экспертов, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.