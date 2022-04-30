В июле в Тюменском районе будут работать четыре дополнительные площадки для бракосочетания

Дополнительные площадки для бракосочетания откроют в Тюменском районе 8 и 22 июля, в самые самые востребованные даты у молодоженов в 2022 году, сообщает районное управление загс.

Площадки будут работать в центрах культуры и досуга: "Вернисаж" в пос. Винзили, "Премьера" в пос. Богандинский, "Родник" в пос. Московский и "Юность" в пос. Каскара.

Все они подходят для церемонии бракосочетания в торжественной обстановке. По желанию заявителей работники культуры могут организовать тематический сценарий праздника, а также предоставить залы для фуршетов и свадебных торжеств, сообщила Тюменская линия.