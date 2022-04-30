Принять участие в экологическом форуме приглашают тюменцев

До 3 мая продолжается прием заявок на первый этап Всероссийского молодежного форума "Экосистема. Устойчивое развитие". Участники смогут получить новые знания в сфере эко-практик и выиграть грант в размере 1,5 млн рублей. Присоединиться к форуму можно на сайте АИС "Молодежь России".

Форум пройдет в Вологодской области с 24 по 28 мая. Для участия молодым людям от 18 до 35 лет необходимо заполнить заявку на сайте АИС "Молодёжь России" и приложить описание идеи в формате эссе, раскрыв одну из предложенных тем, затем пройти тестирование. Претенденты, не прошедшие отбор, смогут участвовать в форуме дистанционно, присоединившись к онлайн трансляции.

Как сообщили Moi-portal.ru организаторы, на форуме выступят и поделятся своим опытом специалисты крупных компаний, представители общественных эко-организаций и организаций социального предпринимательства. Также пройдут тренд-сессии с руководителями федеральных ведомств и министерств, медийными персонами, представителями СМИ и эко-блогерами. Каждый участник сможет задать свой вопрос по реализации экологических программ в стране.

10 лучших станут волонтерами второго этапа форума, который пройдет на Камчатке, и получат стажировку в крупных компаниях. Кроме того, участники форума могут подать заявку на грантовый конкурс от Росмолодежи и представить свой проект в одной из шести номинаций: экологическое просвещение, развитие молодежного туризма, популяризация спорта и ЗОЖ, развитие малых территорий, организация занятости молодежи, развитие и поддержка добровольчества, туристическая привлекательность и развитие молодежного туризма. Заявки принимают до 20 мая 11:00 (мск). Максимальный размер гранта — 1,5 млн рублей. Рекомендованный срок реализации проектов: август 2022 – июль 2023.