Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлен до 1 июля 2022 года

С 1 июля 2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 588, согласно которому медико-социальные экспертизы будут проводиться по направлениям из медицинских организаций как очно, так и заочно.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования инвалидности указан 2 июля 2022 года и позже- автоматическое продление инвалидности проводиться не будет. Им необходимо получить направление на МСЭ в медицинской организации (поликлинике).

"Важно вовремя обратиться в медицинскую организацию для проведения необходимых обследований и оформления Врачебной комиссией направления на МСЭ. Так как при не своевременном поступлении документов в Главное бюро МСЭ по Тюменской области и пропуске срока переосвидетельствования по неуважительной причине гражданин на этот период лишится льгот, пособий и денежных выплат", -сообщила руководитель-главный эксперт Главного бюро МСЭ по Тюменской области Надежда Олькова, сообщает АиФ-Западная Сибирь.