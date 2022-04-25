В тюменском историческом парке открывается выставка "НАТО. Хроника жестокости"

Мультиформатная экспозиция "НАТО. Хроника жестокости" 26 апреля откроется в Историческом парке "Россия – Моя история".

Федеральный марафон выставки в апреле и мае пройдет в 23 регионах России. Выставка знакомит "с шокирующими и вместе с тем отрезвляющими фактами из истории военного блока, некогда созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам", отмечают организаторы.

Экспозиция включает архивные фото- и видеокадры из собраний ТАСС и МИА "Россия Сегодня", исторические документы, официальные данные, цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, относящиеся к периоду Холодной войны. Ключевые разделы - американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, планы нападения США и их союзников на СССР, локальные конфликты конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии и события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.

Начало открытия выставки запланировано на 16:00, участие в церемонии примут замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов.

Проект подготовлен Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Ассоциацией исторических парков "Россия — Моя история", Минобороны РФ, Центральным музеем Вооруженных сил РФ, Российским историческим обществом, МГИМО, ТАСС и МИА "Россия сегодня".