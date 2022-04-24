Спектакль по пьесе Генрика Ибсена представят тюменцам

В постановке используется элементы современного искусства

В мае в молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко состоится очередной показ спектакля "Кукольный дом". В основе постановки лежит одноименная пьеса норвежского драматурга и основателя "новой драмы" Генрика Ибсена.

Основная тема произведения – положение женщины в обществе. Однако, внимание уделяется не только этому вопросу, но и свободе человеческого выбора в целом. О героине пьесы изданию "Тюменская область сегодня" рассказала исполнительница роли Мирослава Евдокимова.

Название полностью отражает концепцию того мира. "Кукольный дом" – место ненастоящее, хрупкое, иллюзорное. Все, что нем происходит – игра, а не реальность. Герои живут своей тайной жизнью, а видимую ее часть скрывают за маской.

Когда пьеса только вышла в свет, она сразу стала восприниматься как некий вызов "мужскому" миру. Героиня принимает самостоятельное решение без одобрения мужа, а потом вовсе уходит от него. В тот период подобные действия считались чрезмерной свободой для женщины.

– С каждым разом мы открываем все новые пласты смыслов, заложенных в пьесе Ибсена. К ним относится вопрос о морали. Что важнее в современном мире, какие ценности приемлемы в обществе, ради чего или кого каждый готов поступиться своими принципами, – отметила Мирослава.