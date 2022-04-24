Тюмень и Тобольск посетили участники всероссийской программы "Больше, чем путешествие"

Победители различных конкурсов, олимпиад и добровольческих инициатив приняли участие в двухдневном туре по югу Западной Сибири. Туристы познакомились с нефтяной промышленностью Тюменской области, изучили памятники деревянного зодчества и посетили Тобольский кремль.

Программа развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие" поощряет инициативную и творческую молодежь страны путешествиями по России. В этот раз участники отправились в Тюменскую область. Первый день тура начался с пешеходной экскурсии по тюменским памятникам деревянного зодчества вместе с известным реставратором Вадимом Шитовым. Экскурсовод рассказал об уникальной резке дерева и купцах, которые проживали в этих домах.

Туристы поучаствовали в креативной сессии по развитию проекта благоустройства и реновации городской среды. Также познакомились с профессиями нефтегазового сектора в Тюменском индустриальном университете и посетили буровую установку, где их посвятили в нефтяники.

На второй день путешествия участники отправились в Тобольск. Вместе с экскурсоводами они посетили Тобольский кремль, Дворец наместника и крупнейшую в России нефтехимическую компанию. Кроме того, путешественники побывали на встрече с представителями экологического офиса предприятия и приняли участие в эко-акции по очистке парковой зоны, сообщила Мегатюмень.