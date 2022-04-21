Тюменцам выписали штрафов на 3,2 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов при возвращении из-за рубежа

Жителей Тюменской области оштрафовали на 3,26 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19 по прилету из-за рубежа.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 118 тысяч человек, в том числе 835 с коронавирусом.

По прилету в Россию все граждане РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда, если не вакцинировались и не болели в последние полгода и загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании на сайт госуслуг в течение 4 дней после прибытия.

Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции на сайте госуслуг. На лиц, нарушивших требование постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 г. №7, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 282, наложено штрафов на сумму 3 262 800 млн. рублей.

С 1 апреля 2022 года россиянам и гражданам государств ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и заполнять анкету прибывающего на портале госуслуг при въезде в Россию через сухопутные границы.