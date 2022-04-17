Тюменцам раскрыли секреты выращивания баклажанов

Кроме традиционных темно-синих баклажанов, есть множество других сортов с плодами разных размеров и цветов, в которых отсутствует привычная садоводам легкая горчинка. Тюменская дачница Елена Кудрина поделилась с изданием "Тюменская область сегодня" секретами выращивания крупных качественных баклажанов.

– Не стоит слишком рано садить семена баклажанов на рассаду. Самая урожайная, по наблюдениям, рассада, возраст которой не превышает 60 дней, – считает дачница.

Поскольку баклажаны не очень благосклонно относятся к пересадке, лучше изначально их высаживать не в большие контейнеры, а отдельные горшочки.

"Синеньким" подходит короткий световой день, поэтому им не нужно круглосуточное досвечивание специальными лампами.

Хотя баклажаны и томаты – родственники, то есть относятся к одному семейству, они не любят тесного соседства, поэтому размещайте их подальше друг от друга и в огороде, и на подоконнике.

Баклажаны нуждаются в подкормках: подойдут компот, настой коровяка, азотные удобрения. В прохладное лето овощи оценят древесную золу, рассыпанную около стеблей.

Особое внимание нужно уделить правильному поливу. Баклажаны любят обильный полив теплой водой под корень. При этом желательно не забрызгивать листья растений: в этом случае возникает риск развития грибковых заболеваний.

Не забывайте периодически рыхлить почву для лучшего доступа воздуха к корням.