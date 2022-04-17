На областной Студвесне тобольские студенты заняли призовые места

С 4 апреля тобольские студенты принимают участие в областной Студвесне. Ребята проходили кастинги и участвовали в мастер-классах с экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми. Лучшие номера и работы завоевали призовые места и примут участие в гала-концерте 17 апреля. Тоболяки из педагогического института им Д.И. Менделеева взяли награды по нескольким направлениям Студвесны. Например, в направлении "Музыкальное" дипломы III степени получил коллектив "Прайд" и дуэт исполнителей Фируз Гаффаров и Мария Нагайцева, в направлении "Мода" диплом I степени получил студенческий театр моды "Preachers of beauty", обладателями спецприза стали театры моды "BURN" и "Liberté";

— Наши студенты прошли "Школу студвесны", а это значит, они были на 100% готовы к тому, чтобы профессионально выступить на региональном уровне. Мы очень гордимся ребятами и той работой, которую они проделали. Одним словом — молодцы! — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Областная "Студенческая весна" — это весенний фестиваль творчества, который проходит с 1996 г. среди студентов в возрасте от 16 до 35 лет. Является крупнейшей в Тюменской области площадкой для самореализации, креатива и обмена творческими идеями, сообщила Мегатюмень.