В Тобольском районе началось строительство новой амбулатории

Строительство новой амбулатории началось в с. Малозоркальцево Тобольского района. Средства на эти цели выделены из областного и федерального бюджетов. Объект здравоохранения построят в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба главы муницпалитета.

"Старое деревянное здание было признано непригодным. В новом здании будут кабинеты терапевта и педиатра, лаборатория, стационар, помещения для оказания неотложной помощи и вакцинации", - рассказали в администрации.

Медицинскую помощь в Малозоркальцевском сельском поселении получают более 2 тыс. 800 человек, сообщает Тюменская линия.