Как избавиться от проволочника в огороде

Проволочник – это личинка жука-щелкуна, который внешне неприметен. За одну кладку самка откладывает до 200 яиц, из которых потом появляются личинки. Они наносят вред картофелю и другим корнеплодам. Одна из их особенностей – долгожительство, так как проволочный червь может жить в почве до пяти лет при благоприятных для него условиях и наличии пищи.

Самые опасные личинки те, которые достигли 2–4-летнего возраста, именно они наносят больший урон урожаю.

Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рассказала изданию "Тюменская область сегодня", что ранней весной, когда растаял снег и почва подсохла, бороться с проволочником можно особенно эффективно. Для этого по периметру участка разложите разрезанные клубни картофеля – это приманки, в которые попадутся голодные после зимы вредители, аромат овоща их привлечет. Через 3–4 дня соберите картофель вместе с вредителями и уничтожьте.

Можно соорудить ловушку-приманку. В стеклянную банку 0,5 литра положить несколько кусков картофеля и моркови, банку закопать по горлышко и сделать указатель. Через каждые два дня ловушку проверять и попавшихся вредителей уничтожать. Таким способом вы поймаете довольно много личинок, если будете это делать в течение всего сезона.

Проволочник любит кислые и бедные почвы, с плотной структурой, поэтому первоначальная борьба с этим вредителем – раскисление почвы и улучшение ее структуры. Здесь вам поможет система севооборота или посев сидератов (белая горчица, фацелия), а также внесение в почву раскислителей (доломитовая, известняковая мука).

Самый любимый друг проволочника – это пырей, поэтому именно этот сорняк следует истребить на участке первоначально.

Из народных средств в борьбе с проволочником поможет луковая шелуха – ее добавляют в каждую лунку при посадке картошки. А осенью, после сбора урожая, по участку, где рос картофель, нужно разложить бархатцы, измельчив цветы и зелень: сильный аромат будет способствовать отпугиванию вредителя.

Проволочник не терпит соседства с бобовыми растениями, поэтому в посадках картошки можно смело устраивать грядки с фасолью, бобами, горохом. Кроме того, эти культуры улучшат состав почвы, обогатив ее азотом.

Из средств защиты от проволочника, которые можно приобрести в садоводческих магазинах, подойдут Провотокс, Баргузин, Землин, Почин. Эти препараты вносят в посадочные лунки для уничтожения вредителя. Престиж, Табу, Респект, Престижитатор – обработав непосредственно перед посадкой этими препаратами клубни картофеля, вы защитите их от колорадского жука, проволочника, различных болезней.

Из биологических средств по борьбе с проволочником эффективно внесение при посадке горчичного жмыха.

Для улучшения структуры грунта рекомендуется добавить под перекопку вермикомпост (биогумус), который будет способствовать размножению дождевых червей, что приведет к более рыхлой структуре и поможет в борьбе с проволочником.