Как определить, что питомец болен, рассказал тюменский ветеринар

Ветеринар Анастасия Девлишова советует обратить внимание на общее состояние животного: активность и аппетит. Если животное не ест, не ходит в туалет и не пьет воду – это повод насторожиться.

Но та же сонливость - не всегда признак болезни. У животных разные темпераменты, одни могут быть флегматичными, другие активными. Обратиться к ветеринару нужно, если характер изменился резко - это может быть признаком температуры.

"Нос и уши - это органы терморегуляции, по которым нельзя определить температуру, поэтому можно воспользоваться электронным градусником", - пояснила Вслух.ру Анастасия Девлишова. Если у питомца температура, значит, в организме есть воспалительный процесс. Но сбивать ее дома нельзя, можно устроить животному передозировку.

Стоит следить и за шерстью питомца. Коты линяют круглогодично, беспокоиться стоит, если волоски стали тоньше, и выпадение усилилось.

"У собак, которые живут дома, линька тоже круглогодичная, это норма. Но если это происходит с собакой, живущей на улице - это патология. Нужно разбираться в проблеме", – добавила ветеринар.