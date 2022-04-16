В бамперболе и кулинарном мастерстве будут состязаться студенты из общежитий Тюмени

С 20 апреля по 2 мая в Тюмени пройдет проект для студентов из общежитий "Кампус 2.0. В общаге". Студентов ждут развлекательные состязания и мастер-классы. Подать заявку можно до 19 апреля.

Студсовет Тюменской области приглашает студентов из общежитий принять участие в проекте "Кампус 2.0. В общаге". Участников ждет знакомство с городом и молодежными пространствами, развлекательные состязания и познавательные мастер-классы.

Принять участие в проекте могут только студенты из общежитий. Для регистрации необходимо собрать команду из 5 человек, 3 участника будут постоянными, а двое — могут меняться в зависимости от состязания. Подать заявку можно в группе Студсовета в соцсети "ВКонтакте" до 19 апреля.

Студентов ждут соревнования по кулинарному мастерству, бамперболу, боулингу, квест по городу и интеллектуальный квиз. А также участники снимут видеовизитку команды и продемонстрируют свои таланты в различных творческих направлениях на шоу-программе. В финале проекта определятся победители. Общежитие команды лидеров получит звание "Лучшее общежитие".

— Помимо образовательных проектов должны быть и такие, где можно развлечься, познакомиться с новыми людьми. Проект "Кампус 2.0. В общаге" позволит ребятам из общежитий узнать чуть больше о городе, проявить себя в различных направлениях, продемонстрировать свои таланты и классно провести время вместе, — рассказал о проекте Никита Присяжнюк, заместитель председателя Студсовета Тюменской области, сообщает Мегатюмень.