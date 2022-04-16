Пять домов на гостевом маршруте реконструируют в Тобольске

По информации городской администрации, при обновлении фасадов проводится съёмка тепловизором, и если выясняется, что где-то прохудились швы, ремонт этих швов, их утепление безоговорочно включается в проект.

Реконструкция домов №31 и 37 в 8 мкр завершится до конца года. Подрядная организация обустроит фасад дома 16 в этом же микрорайоне. В планы также входит 10 микрорайон, дома № 47 и 47а.

Объекты обновят в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске".

"В рамках программы разработан порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте. Субсидия предоставляется уполномоченным органом, департаментом городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности администрации Тобольска, в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на данные цели", - рассказали в администрации, сообщает Тюменская линия.