Тюменский драмтеатр рассказал подробности гастролей в Москве

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Тюменский драматический театр ожидает результатов "Золотой маски" – мюзикл "Семейка Аддамс" попал в шорт-лист премии в нескольких номинациях. Церемония награждения пройдет онлайн 20 апреля. А недавно театр вернулся с московских гастролей.

"Все прошло хорошо. Некоторые шутки зал воспринимал не так, как тюменский – там публика совсем другая. Разные были комментарии, все-таки мы приехали в Москву из Тюмени, да еще и с мюзиклом, да еще и поставленным в драматическом театре. Но большинство комментариев были положительными," - рассказал Вслух.ру директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев.

Не обошлось без сложностей. На одном из показов отказала аппаратура.

"На финале первого акта не включилась музыка. Надо отдать должное актерам - они не растерялись и продолжили петь. Я даже не сразу заметил, только потом увидел, что у них глаза округляются: "что дальше делать?!" Но они допели до конца, занавес закрылся, шикарные аплодисменты", – добавил Осинцев.