Тоболякам предложили поиски четвероногих друзей начинать с приюта

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Муниципальный приют для содержания бездомных животных в Тобольске за первый квартал 2022 года принял 199 собак, отловленных на улицах города. Всем у кого потерялся питомец или кто хочет обзавестись четвероногим другом, работники приюта советуют заглянуть к ним:

Если у вас потерялся домашний питомец, то начните поиски с муниципального приюта. Именно туда поступают отловленные бездомные собаки. Есть желание найти себе верного друга? Записывайтесь по телефону 89048895162 и приходите. Братья наши меньшие ждут своих потенциальных хозяев.

Владельцам потеряшек напоминают, что нужно представить доказательства собственности на собак (ветпаспорт, родословная, договор купли-продажи, фотографии, видеозаписи с ними и так далее).