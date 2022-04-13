Тюменцев приглашают на субботники у памятников культурного наследия

Субботники, посвященные Международному дню памятников и исторических мест, пройдут в Тюменской области с 15 по 30 апреля, сообщает Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Площадками для проведения субботников послужат участки территорий объектов культурного наследия в нескольких муниципальных образованиях. Набор участников открыт.

В Тюмени акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры" пройдет 22 апреля у меблированного дома Ф.П. Лошкомоева (Володарского, 24) и жилого дома (Володарского, 27), начало в 11:00.

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить анкету на Добро.ru, можно написать в личные сообщения "ВКонтакте", указав в заявке ФИО, дату рождения и контактный телефон.