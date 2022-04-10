Новые маршруты по Тюменской области представят на апрельской выставке

Презентация новых туристических туров по Тюменской области пройдет на апрельской выставке "Туризм, спорт, отдых. Охота и рыбалка".

- О новых, интересных маршрутах расскажут представители тюменских туристических фирм. Свои возможности продемонстрируют и санатории, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Всего же в выставочном зале соберутся более 40 компаний которые представят оборудование и снаряжение для активного отдыха. Возможности для внутрироссийского туризма сейчас растут, и показать товар лицом стремятся многие.

Участниками тюменской выставки станут гости из Екатеринбурга, Златоуста, Ижевска, Краснодарского края, Москвы, Башкортостана, Крыма и Самары.

- На внутренний туризм именно сейчас спрос существенно вырос, - говорит директор областного департамента потребительного рынка и туризма Мария Трофимова. - Многие регионы страны стали рассматривать туризм, как серьезную часть развития местной экономики, включились в гонку за путешествующими. И в этом отношении Тюменская область не исключение. Главное, чтобы о нас, как о привлекательном с точки зрения туризма регионе, узнало как можно больше людей. Этому способствуют рекламные компании в столице страны, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с отдельными регионами. В то же время мы прекрасно понимаем, что есть ещё много возможностей для развития внутриобластного туризма. Многим тюменцам ещё предстоит открыть для себя родной регион. И в этом отношении выставка "Туризм, спорт, отдых. Охота и рыбалка" может сыграть свою роль. Да, многие сегодня получают информацию о том, что и где посмотреть в интернете, но живого общения никто не отменял. И подчас именно оно побуждает человека к открытию новых для себя туристических направлений.

По материалам департамента потребительного рынка и туризма Тюменской области.