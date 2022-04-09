Провести лето на отлично готовятся тюменцы

С 14 по 18 апреля 2022 года на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское пройдет областная стажерская площадка "Особенности работы по организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях социального обслуживания населения".

Ее программа направлена на повышение уровня подготовки специалистов учреждений социального обслуживания населения близлежащих территорий к работе с детьми и подростками в условиях отделений дневного пребывания.

Так в первый день работы площадки будет рассмотрен комплекс актуальных вопросов организации отдыха и оздоровления ребят, обобщен опыт деятельности комплексных центров соцобслуживания. Обсудят здесь и профильные программы смен, и работу творческих мастерских, клубов и кружков по интересам. Для организаторов летнего отдыха будут подготовлены фото и видеоматериалы, методические комплекты с конспектами апробированных мастер-классов, занятий, предназначенные для детской и подростковой аудитории.

В практической части стажеры познакомятся с работой арт-студии, где им покажут эффективные формы работы с ребятами на летних каникулах: деятельность творческой студии, изготовление тряпичных кукол, работа с арт-альбомами, парное рисование, изготовление дерева счастья. В план включены также презентации игровых программ под общим названием "ЛЕТО на отлично!" и песни под гитару на музыкальной поляне.

По материалам департамента социального развития Тюменской области