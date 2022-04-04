Тюменские поисковики провели агитпробег

Ежегодный агитационный пробег "Дорогами памяти – дорогами мира" в Тюменской области проходил с 10 марта по 1 апреля. Специалисты Областного поискового центра имени Артура Ольховского, руководители и бойцы одиннадцати поисковых отрядов региона провели комплекс образовательных и просветительских мероприятий в двух городах и восьми муниципальных районах Тюменской области.

Учащиеся школ вспоминали о страшных событиях Великой Отечественной войны, знакомились с региональным интернет-порталом "Стена памяти", узнавали о мероприятиях, реализуемых поисковиками, и снаряжении, необходимом при проведении полевых поисковых работ. Многие школьники смогли исполнить песни военных лет и увидеть передвижные экспозиции, в которых представлены предметы, найденные на местах сражений.

Руководитель реготделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Светлана Матвеюк:

Для нас, поисковиков, агитпробег – это возможность не только напомнить детям о трагических событиях Великой Отечественной войны, о героических подвигах солдат, но и рассказать о поисковом движении, о разнообразии форм увековечения памяти. Жителям тылового региона, конечно, очень важно знать и о трудовом подвиге наших земляков. К сожалению, не во всех районах нашей области есть поисковые отряды, поэтому с помощью таких просветительских мероприятий мы привлекаем как можно больше школьников к участию во многих наших акциях и проектах.

Агитационные пробеги в Тюменской области проводятся с 2010 года. В этом году участниками мероприятий стали свыше 2000 педагогов и учащихся из 17-ти образовательных учреждений Тюменской области. На базе одной из школ преподаватели уже изъявили желание создать поисковый отряд.