На что обратить внимание при линьке животных

Повод для беспокойства – несезонная чрезмерная и длительная линька любимца.

- Причиной может стать банальная нехватка витаминов и минеральных веществ, витаминов А и В, а также нежирных кислот Омега-3, - говорит ветеринар из посёлка Голышманово Марина Зотова.



- Возможно, вы не балуете вашего кота или собаку разнообразным сбалансированным питанием или же корма, которые вы покупаете, просто не подходят для его организма. Но иногда витамины из корма попросту не усваиваются. Также причиной линьки могут стать гормональные сбои, которые наблюдаются при нарушениях в работе половых желез, щитовидной железы или надпочечников. В результате нарушаются процессы обмена веществ и беспричинная патологическая линька. Кошки, как и собаки, могут сильно линять из-за стрессовых ситуаций: травмы, громкие звуки, переезд и так далее. В таком случае, шерсть выпадает неравномерно, клоками, оставляя залысины и проплешины. Интенсивное выпадение шерсти клоками наблюдается у животных и при заболеваниях, к примеру, лишай, кожные паразиты, аллергический дерматит. В таких случаях нужно срочно обращаться к ветеринару. Как правило, после лечения проходит паталогическая линька.

Если дело в обычной сезонной линьке, то надо просто вычёсывать четвероногих каждый день. Иначе шерстка будет сбиваться в колтуны, которые потом не распутать, их придётся вырезать, что плохо скажется на самочувствии зверят. Улучшить состояние шерстки помогут специальные увлажняющие кондиционеры.

- Не забывайте выгуливать животных, - советует ветеринар. -Чтобы они, сидя дома не терялись, когда же им все-таки нужно "переключаться" на зимний или летний сезоны. Чаще проветривайте квартиру, а еще лучше, если у вас есть возможность оборудовать для питомца "зимний" домик, к примеру, на балконе или лоджии. Чтобы питомец ходил туда с интересом, обустройте его: установите когтеточку или разноуровневые полочки, по которым он сможет лазать. Также хорошо, если у вас есть возможность на лето вывозить животное на дачу, однако, будьте готовы, что по возвращению в квартиру у них может начаться активная линька.

Шерсть – это прямое отражение здоровья вашего любимца, поэтому за ней нужно тщательно следить и не допускать серьезных отклонений, уточнили в АиФ - Западная Сибирь.