Об обострении заболеваний у кошек и собак напомнили тюменцам

Весна — время обострения различных заболеваний у домашних животных. Многие болезни кошек и собак не представляют опасности для человека, но для животных они могут являться чрезвычайно серьезными.

– В ветеринарной практике на сегодняшний день встречаются все виды внутренних незаразных заболеваний, инфекционных, паразитарных. В Тюмени прослеживается тенденция сезонности в весенне-осенний промежуток: пироплазмоз собак (бабезиоз), инфекционный гастроэнтерит, блошиный дерматит, обострение хронических заболевание мочеполовой системы, сердечные заболевания, – рассказал изданию "Тюменская область сегодня" начальник ГАУ ТО "Городская станция по борьбе с болезнями животных" Андрей Трапезников.

Он пояснил, что у кошек и собак также нередко встречаются кожные заболевания, вызывающие зуд, грибки и бактерии.

– Это клещи, блошиный дерматит, пищевая аллергия, но самое опасное среди кожных заболеваний – это стригущий лишай, которым может заразиться человек. Запах, зуд, линька, вялость, выпадение шерсти – это и есть частые симптомы этой болезни, – пояснил врач и подчеркнул, что заниматься самолечением при этом заболевании не рекомендуется.

Да и в целом тюменские ветеринары не советуют лечить животных, черпая информацию о интернете или используя советы знакомых. Важно диагностировать заболевание вовремя и правильно, это могут сделать только специалисты.