Как за две минуты получить посылку на почте, рассказали тюменцам

В почтовых отделениях региона отправления можно получать с помощью SMS-кода без предъявления паспорта и заполнения извещений. Для этого необходима электронная подпись.

Подключить услугу можно бесплатно на официальном сайте Почты России или в любом почтовом отделении. Регистрация занимает несколько минут. В заявке нужно указать паспортные данные и номер мобильного телефона.

- Еще проще оформить электронную подпись гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. Для этого следует зайти в раздел "Ускоренное получение отправлений" на сайте Почты России www.pochta.ru и нажать кнопку "Получить через Госуслуги", после чего проверить данные и ознакомиться с пользовательским соглашением, - сообщили корреспонденту Megatyumen.ru в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Услуга позволяет клиентам получать отправления намного быстрее. При получении в почтовом отделении заказного письма или посылки достаточно назвать свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На этот номер придет СМС с кодом, который надо сообщить оператору, чтобы получить отправление. Весь процесс занимает около двух минут.

Отследить статус письма или посылки можно на сайте или в мобильном приложении. После статуса "Прибыло в место вручения" можно идти в отделение за отправлением, не дожидаясь бумажного извещения.