Молодежные сообщества поддержат в Тобольске

В мультицентре "Моя территория" стартовал проект "‎Нескучный вечер". Он поможет лидерам молодежных сообществ в организации мероприятий для жителей города.

К участию приглашаются руководители молодежных сообществ в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый из них может предложить свой вариант мероприятий для тобольчан. Лидеры объединений смогут создать коллаборацию и обменяться опытом друг с другом, а также привлечь новую аудиторию. Мультицентр предоставит организаторам событий площадку для проведения мероприятий.

Кроме того, проект поможет организовать досуг: жители Тобольска смогут принять участие в мастер-классах, семинарах, тренингах и квизах.

— Проект мультицентра "Моя территория" "Нескучный вечер" — это возможность для лидеров молодежных сообществ продвинуть свою деятельность на новый уровень. А молодежь Тобольска посетит интересные мероприятия, получит новые знания и навыки, заведет приятные знакомства, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Любой желающий может предложить свой вариант мероприятий через опрос в группе мультицентра "Моя территория" ВКонтакте. Руководители сообществ могут зарегистрироваться на проект, оставив заявку в сообщениях группы мультицентра. В заявке необходимо указать ФИО, возраст и кратко описать мероприятие, которое планируется провести. Вход на мероприятия свободный, сообщает Мегатюмень.