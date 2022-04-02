Метод "наращивания тканей" успешно применяют в тюменском Медгороде

В прошлом году в Тюменской области заведующий Отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Медицинского города Лаврентий Дьяков впервые применил метод эмболизации воротной вены печени.

Это стало одним из этапов лечения пациентов со злокачественными опухолями печени. С помощью рентгенэндоваскулярных технологий врачи стимулируют регенерацию и рост здорового участка органа. После удаления поражённой злокачественной опухолью части, здоровый фрагмент органа может полностью взять на себя все жизненно важные функции.

В 2021 году метод эмболизации воротной вены успешно применён перед оперативным лечением рака печени у трёх пациентов, двое из которых приехали в Тюмень из других регионов страны. Заболевания печени как в России, так и в Тюменской области, составляют 3-5 % от всех злокачественных патологий. Удаление опухоли оперативным путем, бывает возможно лишь в 10-30 % случаев.У пациента Медгорода Анатолия Викторовича опухоль обнаружили в 61 год, когда она поразила всю правую долю печени. Для оттока желчи врачам пришлось устанавливать дренажи. Химиотерапевтическое лечение не помогало. Врачи решили применить новый метод, сообщила Елена Лосева, представитель пресс-службы "МКМЦ "Медицинский город".

"Мы решили использовать новый для региона метод – эмболизацию портальной вены правой доли печени. После малоинвазивного вмешательства левая малая доля печени стала компенсаторно расти. Уже через 4 недели она достигла объемов, достаточных, чтобы провести операцию по удалению правой доли печени с опухолью. Функции печени в полном объеме взяла на себя выросшая левая доля", – рассказал Лаврентий Дьяков.