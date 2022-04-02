Тюменцы могут наблюдать за звездным небом

В апреле открывается новый сезон наблюдений звездного неба. Сотрудники обсерватории "Старая башня" предлагают желающим посетить несколько увлекательных экскурсий. Главный инженер, астроном-любитель Виталий Угренинов поделился с изданием "Тюменская область сегодня" подробностями мероприятий.

Проведение экскурсий началось одновременно с появлением телескопа в 2008 году. Местные жители видели, что Башня из заброшенного сооружения превращается в достопримечательность. Многим было интересно, что же там построят. Когда Башню отремонтировали и известили, что установили телескоп, людям захотелось в него посмотреть. На экскурсии приходят все – от мала до велика. Вообще, оптимальный возраст для детей – 9 лет.

– Многие ребята устают. Бывают и обратные случаи – когда дети дошкольного возраста подкованы в астрономии лучше взрослых. Время школьных экскурсий выбирается так, чтобы была видна Луна. С помощью специальной карты можно заметить характерные детали лунного рельефа – кратеры Тихо, Коперник, Кеплер, Аристарх. Также люди видят лунные моря и горы. Что касается дневных экскурсий, то участники наблюдают Солнце в хромосферный телескоп. Звезда выглядит как огненно-красный апельсин. По краю видны выбросы плазмы – протуберанцы, темные образования. После наблюдений ребята слушают небольшую лекцию с презентацией о Солнце и космической погоде, – подчеркнул Угренинов.

На вечерних мероприятиях можно увидеть Луну, некоторые планеты Солнечной системы – Уран, Венеру, Марс, Сатурн и Юпитер (к слову, кольца Сатурна отлично видны в телескоп). Если посчастливится, то участники экскурсии увидят рассеянные звездные скопления – хи аш Персея, Плеяды, Дикие утки, Обувная пряжка, Стрекоза, шаровые звездные скопления – большое скопление Геркулеса, скопление Гончих Псов, галактики – Туманность Андромеды, Водоворот, Сигара и Боде, Дымящийся пистолет. Именно в последней впервые была сфотографирована черная дыра.

– Разумеется, не все объекты вы увидите одновременно. Марс, Юпитер и Сатурн появятся на вечернем небе только осенью. Венера видна в предрассветные часы летом, – отметил главный инженер.