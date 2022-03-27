Ишимский музейный комплекс приглашает художников поучаствовать в выставке

Ишимский музейный комплекс им. П.П.Ершова собирает вокруг себя начинающих и профессиональных художников, чтобы организовать новую выставку под названием "Времена года".

В ней могут принять участие художники в возрасте от 14 лет и старше. Выставка позиционируется как межрегиональная. И хотя прием заявок на участие стартует только с 1 июня 2022 года, о ней объявлено уже сейчас. Чтобы у живописцев осталось достаточно времени, чтобы подготовить новые шедевры ко встрече со зрителем.

Планируется, что после отбора работ, выставка будет проходить в музее "Городская управа", ул. Ленина, 64 с 5 июля по 20 августа 2022 г.

По задумке организаторов – специалистов Ишимского музейного комплекса, проект направлен на выявление новых имен в изобразительном искусстве и на поддержку молодых художников Урало-сибирского региона.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.