По трем показателям в Уральском федеральном округе лидирует Тюменская область

Тюменьстат обнародовал очередной рейтинг регионов Уральского федерального округа по показателям социально-экономического развития по итогам января 2022 года. С данными ознакомился Вслух.ру.

Тюменская область лидирует по трем показателям. В регионе зафиксировано максимальное значение ввода жилья: 112,2 кв. метров общей площади жилых помещений на 1000 человек. По индивидуальной застройке область также на первом месте.

В ежемесячном отчете Тюменьстата отмечается, что в январе 2022 года в Тюменской области введено 173 тыс. 169 кв. метров жилья, что в четыре раза больше, чем в январе 2021 года (41 тыс. 672 кв. метра). Всего за прошлый год, по данным ведомства, введено 1 млн 706 тыс. 178 "квадратов".

Также по итогам первого месяца года Тюменская область лидирует по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий на душу населения (28 кг). Согласно докладу ведомства, в январе произведено 31,8 тыс. тонн молока и 42,5 млн яиц, по этому показателю регион на 2-м месте после Челябинской области.

Тюменская область на втором месте по производству скота и птицы на убой на душу населения, а также по обороту розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.