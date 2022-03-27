Новые сегменты добавят на тобольской стене народной памяти

Мемориально-скульптурный ансамбль "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк" обновят к празднику Великой Победы — 9 Мая. Ее дополнят новыми сегментами. Об этом заявил глава города Тобольска Максим Афанасьев на недавнем заседании рабочей группы.

На 12 стендах монумента располагаются 3 647 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Еще 504 тоболяка заявили свое желание разместить фотографии своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Таким образом, в ближайшее время изготовят еще пару дополнительных стендов для включения в ансамбль.

- Также монументальные рельефы, посвященные детям войны и труженикам тыла, планируется изготовить и установить далее, за стеной народной памяти, ближе к фонтану, - уточнили изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе администрации Тобольска.

Председатель тобольского совета ветеранов Владимир Габрусь уверен, что в случае реализации всех планов концепция площади Победы будет завершенной и гармоничной.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что эта территория очень пластичная и перспективная, ее еще можно развивать. По его словам, продолжение темы в увековечивании памяти детей войны будет правильным следующим шагом.