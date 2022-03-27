В грантовом конкурсе "Моя идея" победили пять студенческих проектов

19 марта завершился грантовый конкурс "Моя идея" в рамках Областного студенческого форума. Гранты по 50 тысяч рублей на реализацию проектов получили пять студенческих проектных команд из Тюмени, Тобольска и Ишима.

Участники форума разработали 25 новых проектов для студентов. В течение недели команды дорабатывали концепции своих проектов совместно с экспертами из Студсовета Тюменской области и мультицентра "Моя территория". Очная защита перед жюри состоялась 19 марта.

Победителями грантового конкурса "Моя идея" от мультицентра "Моя территория" стали пять проектов: профориентационный проект "БиоГеоTAIM" (г. Ишим), фестиваль косплея Students' Cosplay Fest (г. Тюмень), онлайн-журнал Science Tour в Сибири (г. Тюмень), мастер-классы по написанию музыкальных треков Co-creations (г. Тобольск), профилактические лекции "Репродуктивное здоровье" (г. Тюмень). Проектные команды получили по 50 тысяч рублей на реализацию проектов.

— Мы хотим сделать небольшой фестиваль косплея для студентов. В рамках мероприятия провести конкурс по компьютерной офлайн-игре Just dance, настольным играм, кавер-исполнениям танцев и песен. Мы с командой горим этой идеей. Очень приятно и неожиданно, что мы победили, — рассказал Роман Илларионов, руководитель проекта Students' Cosplay Fest и студент Тюменского медицинского колледжа, сообщила Мегатюмень.