Тюменская искусница объединяет кусочки в одно целое

Анна Глазунова занимается лоскутным шитьем уже больше двадцати лет. Она является руководителем квилт-клуба "Сибирская палитра", дипломантом и участницей городских и международных фестивалей. О своем любимом деле Глазунова рассказала изданию "Тюменская область сегодня".

Прежде чем начать шить, Анна в течение семи лет собирала различную литературу о лоскутной технике. Мастерица сразу же начала с больших изделий – одеял и покрывал. Она приверженец того, что вещи должны быть исключительно утилитарными и практичными.

– У меня не получилось выехать на Большую землю в отпуск. Старший сын был в спортивном лагере. Тогда-то мне и открылся уникальный мир традиционного лоскутного шитья. Меня привлекает сам процесс создания узора, объединение кусочков в одно целое. Особых трудностей в изучении техники не было, всё шло легко, – поделилась Глазунова.

В апреле 2014 года появился международный арт-проект "Конек-Горбунок – лоскутная сказка", в который было вложено много сил. Анна Глазунова является его создателем и директором. Вскоре ее стали воспринимать не только как инициатора проекта, но и как самобытного мастера.

Анна самостоятельно осваивала базовые знания. Чуть позже она заинтересовалась работами известным мастеров лоскутного шитья. Большое впечатление на тюменскую рукодельницу произвели работы педагога по шитью Ларисы Банакиной. Лариса Валентиновна является автором серии книг – "Лоскутное шитье, техники, приемы изделия", "Лоскутное шитье, энциклопедия" и "Лоскутное шитьё из полос". На данный момент Глазунова восхищается изделиями московской искусницы Татьяны Лазаревой и тюменских мастериц Марины Кобы и Гулифии Мирзаяновой.

Процесс подготовки ткани к шитью – долгий, но необходимый для качественных изделий. Сначала любой материал обрабатывается. Первый этап – влажно-тепловая обработка, дабы исключить усадку готового продукта. Далее ткань вымачивают в горячей воде и высушивают. Материал обязательно осматривают на предмет брака: дырочек, пятен и непрокраса. Стоит также учитывать тонкости работы с различными типами тканей. Например, синтетические следует замочить, отжать и завернуть в хлопчатобумажную ткань. Шёлк достаточно проутюжить на изнанке.

По словам Глазуновой, она предпочитает работать в быстрых и легких техниках. Чаще всего шьёт прямые геометрические фигуры. Реже – круги, овалы и цветочки. Ведь в последнем случае остаётся лишняя ткань. Изделия Анны разнообразны – текстильные корзины, подушки, душегреи.

Уже давно она сотрудничает с музеем "Дом Машарова". Летом прошлого года рукодельницы клуба "Сибирская палитра" участвовали в празднике одеяла. Они представили многообразие лоскутных одеял разных форм и цветов. Любой желающий мог продемонстрировать собственное изделие. В июле состоялось экологическое мероприятие "Авоськин день", посвященное Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов. Жители города познакомились с практичной альтернативой пакету – авоськой.

– Шитье – это целая жизнь. Мой девиз прост: жить и шить надо с удовольствием. Счастлива, что мои изделия радуют людей, – заключила рукодельница.