Современные аппараты кислородной терапии поступили в тюменскую больницу

Отделения анестезиологии-реанимации тюменской Областной клинической больницы №2 пополнились двумя дополнительными аппаратами оксигенотерапии. Мобильные устройства уже используются для пациентов с острой и хронической дыхательной недостаточностью, бронхиальной астмой, бронхитом, пневмонией, отёком легких и другими заболеваниями, требующими респираторной поддержки.

Новое медицинское оборудование позволяет проводить эффективную вентиляцию лёгких при помощи определённой концентрации кислорода — подогретой и увлажнённой воздушной смесью. Такая технология сохраняет возможность для пациента разговаривать, принимать пищу и дышать ртом во время процедуры.

"Новые кислородные аппараты обеспечивают комфортное лечение, позволяют предупреждать ухудшение состояния пациентов и тем самым минимизируют риск перехода на инвазивную вентиляции лёгких. А значит, больные быстрее поправятся и вернутся к своей обычной жизни", — поделился Игорь Панов, руководитель анестезиолого-реанимационной службы Областной клинической больницы №2.

Кислородные ингаляции необходимы и пациентам, поступающим в приёмное отделение ОКБ №2 с острой и декомпенсированной хронической дыхательной недостаточностью, а также больным с острой хирургической патологией, пациентам, ранее перенёсшим COVID-19 в тяжёлой форме. "Мобильные аппараты обеспечивают безопасность процедуры и позволяют проводить её непосредственно у постели больного на любом этапе лечения", — пояснил руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2 Антон Терёхин.

Помощь в оснащении больницы новейшими аппаратами оказало Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия", уточнила Татьяна Жданова, представитель пресс-службы Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень).