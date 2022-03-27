Советы тюменцам: что делать, чтобы рост цен меньше влиял на ваш кошелек

Инфляция в России в 2022 году может составить 20%. Такие прогнозы дают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса.

При этом личная инфляция каждого горожанина может отличаться от официальных данных. Для того, чтобы определить свой личный уровень инфляции можно сравнить свои основные расходы за март этого и прошлого годов. В список стоит включать коммунальные платежи, траты на пищу, транспорт, аренду жилья или ипотеку. Условно говоря, обратите внимание на то, на что вы в любом случае тратите средства на ежемесячной основе. Сравнив цифры вы, вероятно, обнаружите рост расходов.

Повлиять на рост цен или тарифов не предоставляется возможным, однако оптимизировать свой бюджет так, чтобы тратить меньше, можно. Редакция Megatyumen.ru изучила рекомендации экономистов и составила гид.

Спланируйте бюджет

Проведите ревизию своих расходов и посмотрите, какую долю в них занимает закуп продуктов, обеды в ресторанах и кофейнях, транспорт, спорт и развлечения. Определите, какие расходы можно сократить без особого ущерба.

Эксперты рекомендуют установить лимит на определенные статьи расходов, но сделать это нужно так, чтобы ни в коем случае его не превышать.

Время покупать недостающее

Не стоит мчаться в магазины и скупать сахар с гречкой, тем самым искусственно создавая спрос на продукты, которых в достатке на складах торговых сетей. Однако некоторыми вещами все же стоит закупиться заранее, особенно, если их продают со скидками.

Оцените, какие вещи вам нужны в следующем сезоне. Например, пару обуви на весну можно с легкостью найти на зимних распродажах старых коллекций. Поскольку, вероятнее всего, бытовая химия и некоторый ряд нескоропортящихся продуктов в скором времени подорожает, можно взять несколько бутылок средства для мытья посуды или консервированной рыбы. Главное помнить – делать это нужно без фанатизма и битвы у кассы.

Покупайте качественные товары

Более качественные товары служат дольше, а это значит, что как минимум несколько лет их не потребуется заменять. Прежде всего, речь идет о бытовой технике и одежде.

Не стоит приобретать те вещи, которые у вас уже есть или в них нет особой необходимости.

Анализируйте цены

Прежде чем сделать покупку, сравните цены на одну и ту же вещь в разных местах. Нередко на маркетплейсах можно найти более выгодные предложения. Благодаря акциям и скидкам в разных сетях цены могут отличаться. А перед тем, как заказать доставку, посмотрите, сколько вы можете сэкономить, сходив за продуктами в магазин в торце вашего дома.