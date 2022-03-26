Работы тюменских студентов на Областной "Студенческой весне" оценит участник шоу "Танцы"

Работы тюменских студентов на Областной "Студенческой весне" оценит участник шоу "Танцы"

В Тюмени продолжается прием заявок на XXVII Областной фестиваль "Студенческая весна". Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России оценят концертные номера студентов на кастингах. Участники с лучшими постановками выступят на финальных шоу Студвесны.

В состав жюри фестиваля вошли эксперты из разных регионов России. Они будут оценивать работы участников по 12 концертным и неконцертным конкурсным направлениям и проведут мастер-классы. Кроме того, жюри даст студентам обратную связь и выберет на кастингах номера, которые покажут на финальных шоу. Как сообщили Moi-portal.ru организаторы, один из экспертов — участник 6 сезона шоу "ТАНЦЫ" и танцевального коллектива Drama Kings, хореограф-постановщик и педагог Борис Рябинин, он оценит номера участников танцевального направления. Также в проекте участвуют эксперты: Андрей Злоян — солист джаз-оркестра "Золотая труба", лауреат международных джазовых фестивалей, руководитель "JazzStreetBand", "UralSibJazzProject"; Нина Ведмицкая — основатель киношколы и студии ЦЕХ, режиссер-постановщик, сценарист, продюсер; Анна Чиняева — член Союза дизайнеров России, дизайнер-модельер, обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля "Студенческая весна-2021" в направлении "Мода" и другие.

"Многие из членов жюри фестиваля в этом году — участники и победители

Студвесны прошлых лет. Каждый из них продолжает свою творческую деятельность в той сфере, где он выступит в качестве судьи. Поэтому в составе экспертного жюри действительно профессионалы своего дела. На некоторых направлениях будет организован мастер-класс от эксперта, чтобы участник мог не только показать свои умения на фестивале, но и глубже погрузиться в интересную ему тему", — рассказала Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.