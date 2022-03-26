Финансовой грамотности и химии обучают тюменских детсадовцев

Каждую неделю в детском саду №158 проводят занятия, посвященные науке. Воспитатели ищут вдохновение в книгах и интернете.
Изучают химию, но с поправкой на возраст, так что вместо реактивов у детей краситель и пена для бритья или вода с маслом – для создания кристаллов.
Опыты проводят под присмотром воспитателей. Педагоги ищут информацию для занятий сами – в книгах и интернете.
"Для малышей мы берем более простые опыты, чтобы для них это было несложно и безопасно. Для подготовительной группа посложнее. Ингредиенты – все, что есть под рукой", – пояснила воспитатель Екатерина Игнатова.
Кроме опытов проводят уроки финансовой грамотности.
"Дети знакомятся с деньгами: как их тратить, на что, как зарабатывать, какие есть доходы. Объясняем, как могут зарабатывать дети – у некоторых своя копилка дома", – рассказала воспитатель корреспонденту Вслух.ру.
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