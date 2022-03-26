Выставка "В культуре края – душа народа"" открылась в Голышмановской центральной библиотеке

Выставка посвящена культуре народов, проживающих в Голышмановском округе. Экскурсоводы предложили гостям пройти "Маршрутом дружбы".

По пути были остановки, где знакомились с бытом и традициями разных народов.

- Богатый материал собрали организаторы выставки: яркие костюмы, предметы быта, экспозиция по промыслам, книги, справочники, журналы на разных языках – столько интересного, - восхищённо рассказывала жительница посёлка Голышманово Галина Павлова.

– На территории нашего округа преимущественно живут русские, но много и других национальностей -казахи, чеченцы, ингуши, немцы, татары, белорусы, чуваши, удмурты, башкиры, поляки. Да, всех не перечесть! И все мы дружно и мирно живём, собираемся на массовых гуляниях. Недавно отлично отметили Наурыз в этнопарке в деревне Земляная. Столько положительных эмоций получили от общения с друг другом, новых знаний из истории казахского народа. Советую всем посетить выставку в библиотеке - приятно и с пользой провести время.

Погулять по выставочному залу удобно и без экскурсоводов – возле каждой экспозиции размещены информационные памятки. На выставке звучали песни на разных языках и была организована дегустация национальных блюд. В наши дни выставка "В культуре края – душа народа" особенно актуальна. Она способствует сохранению межнационального мира, толерантности и бережному отношению к культурной самобытности многонациональной России, сообщает АиФ - Западная Сибирь.