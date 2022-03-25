В Тюмени начинается патриотическая кампания "МЫ ПОМНИМ-2022"

Тюменское ТРО "Молодая Гвардия" в четверг презентовало проекты патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ!" на 2022 год. ДО 1 июля мгеровцы планируют провести акции "Патриотический квартирник", "Автокинотеатр", "Минута молчания", "Свеча памяти", "Георгиевская лента", проекты "Голос Победы", "Автобус памяти", "Танковый турнир", "Мечта ветерана", "Знамя Победы" и "Лисья охота".

Патриотическая кампания "Мы помним!" проходит в Тюменской области больше 10 лет. Ее главная задача — заинтересовать молодежь и сподвигнуть их на изучение истории своей страны и узнавать о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне. О главных проектах журналистам рассказали руководитель реготделения Владимир Сбитнев и руководитель кампании "Мы помним!" Владимир Соколов.

"Говорить про события Великой Отечественной войны особенно важно сегодня. Мы можем наблюдать последствия того, когда история была забыта. Целое поколение украинцев подменило понятия "патриотизма" и "нацизма". Наши воины сегодня занимаются денацификацией Украины. Даже сегодня в нашей стране не все молодые люди понимают необходимость этих действий. Противник ведет идеологические и информационные атаки непосредственно и в нашей стране. Поэтому важно напомнить или рассказать о том, какие зверства были при фашистском режиме, сколько человек погибло, притом не только русских людей, но и украинцев, белорусов, казахов и представителей других более 300 этнических групп, которые бок о бок сражались против фашизма. Победа в Великой Отечественной войне — это то, что по сей день объединяет всех нас", — считает Владимир Сбитнев.