Зарплаты выше 80 тысяч рублей предлагают некоторым специалистам в Тюмени

Более трети обратившихся в службу занятости с начала года трудоустроены.

Более 4,7 тыс. жителей Тюменской области обратились в службу занятости с начала 2022 года. Более 1,8 тыс. человек, то есть 38,7% были трудоустроены. С данными регионального департамента труда и занятости населения на 1 марта ознакомился Вслух.ру.

Отметим, что в первые два месяца 2021 года было более 9,4 тыс. обращений, более 3 тыс. человек (32,1%) были трудоустроены.

Сейчас свыше 7 тыс. соискателей состоят на регистрационном учете. При этом в региональном банке вакансий больше 24,2 тыс. предложений. Традиционно лидирует сфера строительства (более 4,2 тыс. вакансий).

В направлении торговли и ремонта транспорта могли трудоустроиться более 2,6 тыс. человек, в обрабатывающих производствах, а также в госуправлении и обеспечении военной безопасности — более 2,2 тыс. человек. Без малого 2 тыс. специалистов требовалось в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве. В сферах образования, здравоохранения и соцуслугах — больше 1,8 тыс. в каждом.

Вслух.ру выявил направления, где максимальная зарплата для соискателей превышала 80 тыс. рублей в месяц. "Потолок" предложений начальникам различных уровней в разных сферах варьируются от 82 тыс. до 130 тыс. рублей. Инспектор по охране труда и технике безопасности, инженер по землеустройству, инженер компьютерной обработки информации могли получать до 100 тыс. рублей в месяц, капитан-механик — до 90 тыс. рублей. Геодезисту готовы платить до 85,6 тыс. рублей.

Представители рабочих профессий тоже претендуют на высокие заработки. Машинист буровой установки может заработать до 88 тыс. рублей в месяц,

машинист двигателя внутреннего сгорания — до 87,5 тыс. рублей, машинист подъемника каротажной станции — до 130 тыс. рублей. Изолировщикам предлагают зарплаты до 83,5 тыс. рублей, кабельщикам-спайщикам — до 120 тыс. рублей, монтажникам технологических трубопроводов — до 90 тыс. рублей, помощнику бурильщика капитального ремонта скважин — до 115 тыс. рублей.

Найти подходящую вакансию поможет интерактивный сайт департамента труда и занятости Тюменской области.