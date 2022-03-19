С "Театральной гадалкой" встретятся тюменцы в Международный день театра

27 марта с 14:00 до 21:00 в торговом центре "Сити-Молл" пройдет акция ко Дню театра от МТЦ "Космос". Посетители смогут познакомиться с новыми формами театра. В этом им поможет арт-объект "Театральная гадалка" и выставка с описанием театральных терминов "Пальто".

С 14:00 до 21:00 в ТРЦ "Сити-молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) на первом этаже будет расположена конструкция с арт-объектом "Театральная гадалка" и выставкой "Пальто". Вход свободный.

"Театральная гадалка" представляет собой панно с мигающими буквами. Если до него дотронуться, то буквы собираются в название современной формы театра, которая вам подходит. Авторы и создатели арт-объекта — руководительница художественного отдела Маша Хайбуллина и мастер Тимофей Ланевич.

На выставке представлены картонные пальто, на каждом дано описание, раскрывающее простым языком сложные театральные термины.

Как сообщили Moi-portal.ru организаторы, с некоторыми из современных направлений театра посетителей познакомят на месте. Среди них — "Перформанс", "Театр горожан", "Партиципаторный театр". В программе запланированы несколько спектаклей, тренинги и тихая дискотека в наушниках.