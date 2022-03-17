Тюменец попытался через суд уклониться от службы в армии

Проживающий в Тюмени Кирилл 1998 года рождения решил, что он недостаточно здоров для призыва в армию, однако комиссия с его мнением оказалась не согласна и признала его годным к военной службе с незначительными ограничениями. Молодой человек посчитал незаконным такое решение и обратился в суд с иском к военкомату, чтобы отменить решение комиссии о призыве его в вооруженные силы.

По словам Кирилла, 12 мая 2021 года призывная комиссия признала его годным к службе в армии и ему выдали повестку для отправки к месту прохождения службы. Однако он считает, что его заболевание является основанием для признания его ограниченно годным к военной службе, а врачи не учли имеющиеся у него заболевания и жалобы. Он думает, что призывная комиссия приняла свое решение с грубыми нарушениями порядка.

Кирилл просил Калининский районный суд признать незаконным решение призывной комиссии военного комиссариата. Однако на основании сведений в медицинских документах (уже с учетом жалоб Кирилла К.) ему определена категория годности "Б"-годен к военной службе с незначительными ограничениями. А это означает, что доводы истца, медицинская справка о его состоянии здоровья, жалобы на проведенные исследования на день медисследования приняты медкомиссией во внимание и оценены при определении категории годности.

По просьбе административного истца Калининский районный суд назначил ему судебную военно-врачебную экспертизу, которая действительно выявила у парня сколиоз поясничного отдела позвоночника первой степени (без нарушения функций), хронический тродуоденит без обострения и недостаток питания организма. Но все эти показания уже были учтены военно-врачебной комиссией при определении категории годности к военной службе.

Изучив все обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что оспариваемое решение призывной комиссии законно и обосновано. Она не нарушила прав призывника и нет оснований для признания незаконным решение о призыве Кирилла К. на военную службу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.